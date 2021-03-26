الكنيسة الأرثوذكسيّة تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بكل الحزن والأسف شهداء حادث قطارى سوهاج وتطلب العزاء لاسر الضحايا وتصلى من أجل شفاء المصابين.





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