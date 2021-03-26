«التنسيقية» تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا قطاري سوهاج.. وتعد بمحاسبة المتسببين بالحادث

تتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل. وإذ تعرب التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، فإنها تؤكد أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير. وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.
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