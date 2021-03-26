حزب الوفد ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالنيابة عن نفسه وعن جموع الوفديين شهداء حادث قطارى سوهاج المأساوى الذى وقع قبل ظهر اليوم الجمعة بمنطقة طهطا فى محافظة سوهاج.





وأثنى أبو شقة فى بيان له على الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لضحايا الحادث وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة. وتوجه رئيس الحزب بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله - عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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