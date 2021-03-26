عاجل.. النائب العام يصل إلى موقع حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين فى محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا.

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