عاجل.. مدبولى يصل مستشفى سوهاج التعليمى لزيارة مصابى حادث القطارين

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إلى مستشفى سوهاج التعليمى لمتابعة حالة مصابى حادث تصادم قطارى بمنطقة الصوامعة بمحافظة سوهاج.





وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار. وتابعت الهيئة فى بيانها: فى هذه الأثناء وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

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