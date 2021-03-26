تدريب رؤساء ونواب الاتحاد الطلابية للالتحاق بالبرنامج الرئاسى

وجاءت موافقة د. خالد عبدالغفار على التدريب، عقب تلقيه تقريرًا مقدمًا من د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الذى تضمن مقترح د. رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب على إقامة دورات تدريبية لشباب الجامعات؛ للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، لكى يكونوا قادرين على تحمل مسؤوليات العمل العام.
ومن المقرر أن يتم إعداد برنامج لتدريب وتأهيل رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية ونوابهم كمرحلة أولى، ثم يتم تدريب رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات بالجامعات فى المراحل التالية على أن تبدأ المقابلات الشخصية واختبارات القياس مع بداية أبريل 2021، على هيئة مجموعات متتالية سيتم الإعلان عنها تباعا.
وأوضح التقرير أن البرنامج التدريبى، يتضمن محاور الأمن القومى؛ المراسم والبروتوكولات؛ المهارات الشخصية، رؤية مصر 2030، والمهارات الإدارية مثل إدارة الأزمات والتفاوض وإدارة فرق العمل الناجحة، والموازنة المصرية بين الفرص والتحديات السياسية والاقتصادية، والتجارب الدولية فى عمل الاتحادات الطلابية وتنمية العمل والأنشطة الطلابية، والمشاركة السياسية ودور الأحزاب، على أن يتم التدريب من خلال المحاضرات والمناقشات وورش العمل ونماذج محاكاة وتقييمات فردية وجماعية.
يذكر أن هذه البرامج التدريبية ستؤهل القيادات الشابة فى الجامعات المصرية؛ للالتحاق بالبرامج الرئاسية المخصصة للفئة العمرية "18 - 30" عاما التى تهدف إلى إعداد قيادات شابة واعدة فى جميع المواقع العامة.
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