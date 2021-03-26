عاجل.. علاء عابد: نرفض أى بيانات بخلاف تحقيقات النيابة فى حادث تصادم قطارين

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أوضح عابد أن اللجنة تتواصل لحظة بلحظة مع رئيس الوزراء وكامل الوزير وزير النقل، لمتابعة حادث اصطدام قطار مكيف، بقطار ركاب خلال مروره بمنطقة طهطا فى محافظة سوهاج، وذلك مع الجهات المعنية للوقوف على تفاصيل الحادث.
وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائرة طهطا وجهينه وطما، النائب محمود الضبع، والنائب مصطفى سالم، النائب نشأت عباس، والنائب إبراهيم أبو دوح والنائبة غادة الضبع، وكذلك طارق الفقى محافظ سوهاج لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.
كما شدد على أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث حادث القطارين، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين فى حال ثبوت ذلك.
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