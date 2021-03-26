الأوقاف: 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ و5 آلاف لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيانها، اليوم الجمعة، أن تسليم المساعدات من واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه، وذلك حرصا من الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه و الإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم. وتتوجه الوزارة بخالص العزاء لأسر المتوفين وتدعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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