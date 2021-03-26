وفد من لجنة نقل البرلمان تتوجه لسوهاج لمتابعة تداعيات حادث تصادم القطارين

جدة - نرمين السيد - أعلن علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطارى سوهاج، وللوقوف على الإجراءات والخطوات ومتابعة التحقيقات، وذلك فى إطار الدور المنوط باللجنة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من التحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج اللجنة الفنية.





وأضاف عابد، أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من محمود الضبع، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المصغرة، وعضوية اللواء حسام عاشور عضو اللجنة، وأحمد سعد عضو اللجنة، ومصطفى محمود عضو اللجنة، وتوجهت منذ قليل لمحافظة سوهاج لمتابعة الواقعة مع الجهات التنفيذية المختصة. وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الوفد سيلتقى أهالى الشهداء لتقديم التعازى، وأيضا سيزور المصابين للتأكد من تلاقيهم العلاج اللازم وذلك فى إطار دور اللجنة. وأجرى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اتصالا هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، وكذلك طارق الفقى محافظ سوهاج، لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.

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