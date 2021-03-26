عاجل.. الأعلى لتنظيم الإعلام ينعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس بخالص العزاء فى ضحايا الحادث داعيا الله أن يربط على قلوب أهالى الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، كما يتمنى المجلس أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

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