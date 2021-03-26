خلال لقائه بعض الأئمة.. وزير الأوقاف يشيد بمبادرة حياة كريمة 

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بمبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية الريف المصرى على مستوى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بعض أئمة وقيادات الدعوة بمحافظة بنى سويف.





وشدد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية تكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع المساجد، ولا سيما قبل استقبال شهر رمضان المبارك. كما أكد على أهمية الالتزام التام بضوابط التباعد الاجتماعى وجميع الإجراءات الاحترازية والتنبيه المستمر على المصلين بالتزامها، وغلق أى مسجد لا يستجيب رواده لذلك، مؤكدًا أن طاعة الله عز وجل لا تنال أبدًا بمعصيته فى أذى الخلق.

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