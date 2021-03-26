فيديو.. رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة

جاء ذلك خلال متابعته أعمال التكريك التى تتم بواسطة الكراكة "مشهور"، إحدى كراكات الهيئة لتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.
وصرح الفريق أسامة ربيع، بأن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو 87%، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متراً مكعب من الرمال.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى، أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترا، ومن عمق ابتدائى نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 متراً.
وأكد رئيس الهيئة، على أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحى وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالى 10 أمتار من السفينة، مشيرا إلى أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التى ستتم من تلقاء نفسها.
جدير بالإشارة، بأنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتى تتراوح مابين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.
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