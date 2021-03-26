عاجل.. مدبولى: مستعدون لتوفير أى مطالب لمصابى قطار سوهاج.. وسأتابع شخصيا

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبصحبته وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، المستشفى الجامعى بسوهاج للاطمئنان على حالة مصابى حادث القطارين.





وتعرف مدبولى، من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجه بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل. وكلف رئيس الوزراء بتزويد المستشفيات بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: "أى مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا". وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، للمصابين أنه سيتم متابعة الحالة الصحية أولا بأول، حتى يتم تماثلهم للشفاء تماما.

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