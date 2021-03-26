مدبولى: تقديم أوجه الرعاية الصحية لمصابى حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على مصابى حادث تصادم القطارين، الذى وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





واطمأن رئيس الوزراء، على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، لا سيما وأن هناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين. كان رئيس الوزراء، عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدًا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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