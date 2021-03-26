عاجل.. الوطنية للصحافة تدعو لتحرى الدقة فى نشر المعلومات عن حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتوجه "الشوربجى" بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث سائلًا الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الصحفيين والإعلاميين بضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن الحادث والالتزام بالمعايير المهنية وما تصدره الجهات المختصة من بيانات ومعلومات.