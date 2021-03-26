قساوسة بنى سويف يهنئون وزير الأوقاف بافتتاح المساجد الجديدة

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا باخوم عطية المسؤول الإعلامى لمطرانية بنى سويف، والأنبا إيثناسيوس رفيق فوزى مسؤول الثقافة والشباب، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بافتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة، فى مشهد وطنى يعبر عن أصالة الشعب المصرى ووحدة صفه.





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