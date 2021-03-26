انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات بشأن حادث قطار سوهاج وبيان رسمي من السكة الحديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القرارات بشأن حادث قطار سوهاج والذي وقع ظهر اليوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021، حيث تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج أدي إلى خروج 3 عربات من القضبان، فيما أعلنت وزارة الصحة على لسان المتحدث الرسمي لها الدكتور خالد مجاهد، بأن حادث تصادم قطارين سوهاج قد نتج عنه إصابة نحو 108 مواطن، ووفاة 32 آخرين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد بأن وزارة الصحة قامت على الفور بدفع عدد 74 من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث تصام القطارين في مدينة طهطا، وقامت بنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام)، كما قامت وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات محافظات (سوهاج، أسيوط، الأقصر، قنا).

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات بشأن حادث قطار سوهاج وبيان رسمي من السكة الحديد

أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القرارات بشأن حادث قطارين طهطا، والتي تمثلت في الآتي:-

تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة من أجل التحقيق في ملابسات وقوع الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوعه والمسئوليات.

انتقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل من أجل متابعة اجراءات رعاية الضحايا.

تكليف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

من جهة أخرى فقد أصدرت هيئة السكة الحديد بيان رسمي بشأن حادث قطارين طهطا، حيث أشارت في البيان إلى أن مجهولين قاموا بنزع بلف قطار الركاب مما أدي إلى توقفه، وكان في ذات الوقت قطار أسوان المكيف قد تحرك مما أدي إلى اصطدامه بقطار الركاب من الخلف وهذا هو بيان السكة الحديد الرسمي:-