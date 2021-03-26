عاجل.. مدبولى: الرئيس وجه بحشد إمكانيات أجهزة الدولة للتعامل مع حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع فى الثانية عشر ظهرا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى الوفيات والمصابين الجارى حصرهم حتى هذه اللحظة.

وتابع: "إحنا عرفنا بالحادث بعد وقوعه بدقائق، والرئيس السيسى وجه بأن كل أجهزة الدولة تحشد إمكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث والتعرف على أسباب الحادث وتقديم الرعاية للمصابين".

وأوضح أنه تم فتح غرفة العمليات وتحريك كل الجهات للتعامل مع الحادث، فتحرك مرفق الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين، كما تم توجيه مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى للتعامل مع الحادث.