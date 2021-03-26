جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن الحادث وقع فى الثانية عشر ظهرا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى الوفيات والمصابين الجارى حصرهم حتى هذه اللحظة.
وتابع: "إحنا عرفنا بالحادث بعد وقوعه بدقائق، والرئيس السيسى وجه بأن كل أجهزة الدولة تحشد إمكانياتها للتعامل مع تداعيات الحادث والتعرف على أسباب الحادث وتقديم الرعاية للمصابين".
وأوضح أنه تم فتح غرفة العمليات وتحريك كل الجهات للتعامل مع الحادث، فتحرك مرفق الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين، كما تم توجيه مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى للتعامل مع الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى: الرئيس وجه بحشد إمكانيات أجهزة الدولة للتعامل مع حادث سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.