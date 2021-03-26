عاجل.. مدبولى: لن نترك المتسبب فى الحادث دون عقاب رادع

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن وضع كل الإمكانيات من أجل التطوير ولكن هذا التطوير سيخذ بعض الوقت، مضيفًا: "من الوارد تحدث بعض الحوادث". وتابع: "يجب الإسراع فى التطوير لتحييد العنصر البشر"، واستطرد قائلاً: "لن نترك المتسبب فى الحادث بدون عقاب رادع بمجرد انتهاء اللجان من تحديد المتسبب".

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