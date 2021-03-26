عاجل.. مدبولى: الدولة رصدت المليارات من أجل التطوير.. ومستمرون فى التحديث

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى فى سوهاج، اليوم الجمعة، أن مرفق السكة الحديد شهد عقوداً من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للوصول إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة وعربات سكة حديد متهالكة.

وتابع: "ده كان الموقف اللى واجهته الدولة وقت تولى تطوير المرفق الذى يخدم ملايين المصريين".

وأشار إلى أن الدولة رصدت مئات المليارات من أجل التطوير، وبالفعل أنفقت المليارات على التطوير ولكن ما زال هناك فترة ليتم الانتهاء من جميع الإجراءات للتطوير.

وتابع: "بنحدث الخطوط وبنطور المزلقانات ونطور نظم التحدث من يدوية إلى إلكترونية، والمشكلة دلوقتى فى إجراء التطوير وقت تشغيل القطارات".