عاجل.. مدبولى: 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف و40 ألفا للمصاب فى حادث سوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، على خلفية تفقده لموقع الحادث ومصابى القطارى.
كما أكد مدبولى أنه تم تحريك طائرة تابعة للقوات المسلحة، بناء على توجيهات الرئيس السيسى لنقل الحالات الحرجة التى تحتاج إلى عمليات للقاهرة الكبرى.
وأوضح أنه زار عددًا من المستشفيات للاطمئنان على المصابين، وتم إجراء عدد من العمليات، متابعًا أنه انتقل إلى ديوان محافظة سوهاج، لوضع التصور للتعامل مع تداعيات الحادث على أسر الضحايا والمصابين.
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