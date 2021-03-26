جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن إجمالى عربات الإسعاف التى وصلت إلى موقع الحادث وصلت إلى 105 عربات من المحافظات المجاورة لمحافظة سوهاج.
وأضافت أنه تم نقل 165 حالة إصابة و32 حالة وفاة، مؤكدًا أنه تم إخلاء 100% من الإصابات من الموقع، وتم فتح كل مخازن التموين الطبى.
ولفتت إلى أنه بتعليمات من الرئيس السيسى وتنسيق مع القوات المسلحة تم توجيه طائرتين فيهما 52 من أفراد الأطقم الطبية من جميع التخصصات إلى محافظة سوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزيرة الصحة: 105 عربات إسعاف تعاملت مع حادث قطارى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.