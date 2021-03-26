عاجل.. وزيرة الصحة: 105 عربات إسعاف تعاملت مع حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن إجمالى عربات الإسعاف التى وصلت إلى موقع الحادث وصلت إلى 105 عربات من المحافظات المجاورة لمحافظة سوهاج.

وأضافت أنه تم نقل 165 حالة إصابة و32 حالة وفاة، مؤكدًا أنه تم إخلاء 100% من الإصابات من الموقع، وتم فتح كل مخازن التموين الطبى.

ولفتت إلى أنه بتعليمات من الرئيس السيسى وتنسيق مع القوات المسلحة تم توجيه طائرتين فيهما 52 من أفراد الأطقم الطبية من جميع التخصصات إلى محافظة سوهاج.