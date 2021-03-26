وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن وزراء الصحة والتعليم العالى والتنمية المحلية والتضامن معه بسوهاج، كما أن وزير النقل فى موقع الحادث لمتابعة إزالة آثار الحادث وعودة حركة القطارات مرة أخرى، مضيفًا: "عشان نشوف الوضع على الطبيعة".
وأوضح أنه زار عددًا من المستشفيات للاطمئنان على المصابين، وتم إجراء عدد من العمليات، متابعًا أنه انتقل إلى ديوان محافظة سوهاج، لوضع التصور للتعامل مع تداعيات الحادث على أسر الضحايا والمصابين.
وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس، تم مضاعفة أرقام التعويضات المالية، لتكون 100 ألف جنيه للوفاة ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لحالات الإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى: طائرة عسكرية لنقل الحالات الحرجة فى حادث القطارين للقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.