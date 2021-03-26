عاجل.. مدبولى: طائرة عسكرية لنقل الحالات الحرجة فى حادث القطارين للقاهرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحريك طائرة تابعة للقوات المسلحة، بناء على توجيهات الرئيس السيسى لنقل الحالات الحرجة التى تحتاج إلى عمليات للقاهرة الكبرى.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن وزراء الصحة والتعليم العالى والتنمية المحلية والتضامن معه بسوهاج، كما أن وزير النقل فى موقع الحادث لمتابعة إزالة آثار الحادث وعودة حركة القطارات مرة أخرى، مضيفًا: "عشان نشوف الوضع على الطبيعة".

وأوضح أنه زار عددًا من المستشفيات للاطمئنان على المصابين، وتم إجراء عدد من العمليات، متابعًا أنه انتقل إلى ديوان محافظة سوهاج، لوضع التصور للتعامل مع تداعيات الحادث على أسر الضحايا والمصابين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس، تم مضاعفة أرقام التعويضات المالية، لتكون 100 ألف جنيه للوفاة ومن 20 إلى 40 ألف جنيه لحالات الإصابة.