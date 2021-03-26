وزيرة التضامن: مضاعفة تعويضات المصابين والضحايا بناء على توجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن الوزارة بالتعاون مع أكثر من 28 جمعية أهلية و474 متطوعا انطلقوا وقت الحادث للتواجد فى الموقع لتقديم المساعدة.
وأوضحت أنه يتم التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الصحة لحصر الضحايا، مؤكدة أنه سيتم مضاعفة التعويضات للمصابين والضحايا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكدت أنه فى العادة كان تعويض المصاب حوالى 10 آلاف جنيه، ولكن الرئيس وجه برفع المبلغ من 20 إلى 40 ألف جنيه، طبقا لحدة الإصابة وعدد ساعات البقاء فى المستشفى، ويرتفع التعويض إلى 75 ألف جنيه لمن تسبب له الحادث فى إعاقة وقد تزيد إلى 100 ألف، كما أن المتوفين تم مضاعفة التعويض من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، إضافة إلى مساهمة مؤسسات الدولة المختلفة فى مضاعفة هذه الأرقام.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم النفسى للأسر التى فقدت عائلها، وتأمين الأسر اجتماعيا وصحيا.
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