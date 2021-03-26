القومى للمرأة ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج

جدة - نرمين السيد - وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن خالص أسفها وحزنها لهذا الحادث الأليم ، مقدمة خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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