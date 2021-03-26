عاجل.. مدبولى: اتركوا حادث القطارين للجان الرقابية والجنائية لتحديد السبب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسى وجه بالتحقيق الفورى فى أسباب حادث قطارى سوهاج، حيث وجه الرئيس لجنة من الجهات النيابية والرقابية المتخصصة وبدأت هذه اللجنة أعمالها.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن النائب العام وصل إلى سوهاج ومعه فريق يباشر من موقع الحادث التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث. ودعا رئيس الوزراء إلى انتظار نتائج اللجان لمعرفة أسباب الحادث، مضيفًا: "اتركوا الحادث للجان الرقابية والجنائية لتحديد سبب الحادث".

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