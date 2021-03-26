تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢٦ مارس الجاري، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وكذلك للإعراب عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها في هذا المُصاب الجَلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى عددًا من الاتصالات من نظرائه للإعراب عن صادق التعازي في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.