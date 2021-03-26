"النائب العام" يصل موقع حادث تصادم قطاري سوهاج لمتابعة سير التحقيقات

وصل النائب العام المستشار حماده الصاوى، منذ قليل، على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة، بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.