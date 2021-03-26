حزب حماة الوطن ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقت اليوم.



وتقدم الحزب بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.

ووصل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج، التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على مصابي حادث قطاري طهطا في سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء، على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.