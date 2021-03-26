رئيس مجلس النواب ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن أنعى باسمى وباسم جميع أعضاء المجلس، ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج".
وأردف: "وإذ يتابع مجلس النواب عن كثب التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة وينتظر نتائجها للوقوف على أسباب الحادث، ليدعو المولى عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين".
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