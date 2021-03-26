وزير المالية: المتسبب فى حادث قطارى سوهاج سينال الجزاء الرادع

جدة - نرمين السيد - وأعرب معيط، عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وذويهم، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويرزقهم السكينة، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار الوزير، إلى أن التكليفات الرئاسية للحكومة، التى صدرت فور هذا الحادث الأليم الذى يعتصر قلوبنا، تعكس إصرار الدولة على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.