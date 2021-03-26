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إنفوجراف .. مزايا مشروع صكوك الأضاحى بين الأوقاف والتموين

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محمد الحنبوصى 2021-03-26 19:57 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، بروتوكولًا للتعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

وفى الإنفوجراف التالى يكشف "دوت الخليج" عن مزايا مشروع صكوك أضاحى ومن أبرزها: 2000 جنيه قيمة الصك، وتحويل المبلغ إلى لحوم دون فاقد، كما أن الأضحية تصل إلى المحتاج بعزة وكرامة. 

 

وذكر أن تحويل ثمن جلود الأضاحى إلى لحوم، موضحا أن الرأس من البقر تجزى عن 7 مضحين، وأكد على الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون هدر. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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