إنفوجراف .. مزايا مشروع صكوك الأضاحى بين الأوقاف والتموين

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وفى الإنفوجراف التالى يكشف "دوت الخليج" عن مزايا مشروع صكوك أضاحى ومن أبرزها: 2000 جنيه قيمة الصك، وتحويل المبلغ إلى لحوم دون فاقد، كما أن الأضحية تصل إلى المحتاج بعزة وكرامة.
وذكر أن تحويل ثمن جلود الأضاحى إلى لحوم، موضحا أن الرأس من البقر تجزى عن 7 مضحين، وأكد على الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون هدر.
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