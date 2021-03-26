القومى للإعاقة ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج 

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى بيانه، اليوم الجمعة، خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ المولى عز وجل مصر والمصريين من كل سوء.

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