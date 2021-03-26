القباج: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتوفير فرق دعم نفسى لضحايا تصادم القطارين

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تنسق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى والأزهر الشريف والكنيسة، لتوفير فرق الدعم النفسى اللازم للأسر المكلومة فى مصابها بحادث تصادم قطارى سوهاج، وبالأخص للأطفال والنساء.





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