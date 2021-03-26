محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نعى أحمد راشد محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج والذى وقع اليوم، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.





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