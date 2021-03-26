جدة - نرمين السيد - صرح مصدر أمنى بأن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى من قيام شخص بالعبث بسير عجلة أحد القطارات، يخص واقعة منذ ثلاثة أشهر قام أحد الأشخاص بتصويرها لبرنامج "تيك توك".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. مصدر أمنى يوضح واقعة العبث بسير عجلة أحد القطارات : منذ 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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