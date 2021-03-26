عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الكاظمى، أعرب عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعبًا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقى، على تعازيه ومشاعره الصادقة، التى تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.