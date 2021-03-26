الأعلى للإعلام يشيد بالتغطية السريعة والمتزنة لحادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس، بخالص العزاء فى ضحايا الحادث، داعيا الله أن يربط على قلوب أهالى الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، متمنيا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحرك السريع لمؤسسات وأجهزة الدولة للتعامل مع الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة، وكذلك وسائل الإعلام والتغطية السريعة والمتزنة للحادث والتزامها بنقل تطورات الحادث ونشر البيانات الصحيحة دون نشر أى إثارة تسئ للضحايا وذويهم.

وشدد المجلس، على ضرورة اتباع الأكواد الإعلامية التى تحظر نشر صور الجثث والأشلاء والدماء مراعاة لمشاعر أهالى الضحايا وعدم إثارة الرأى العام الذى يرفض المبالغة فى التعامل مع مثل هذه الحوادث.