نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات وقيمة مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة ومنحة الزواج للفتيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية وقيمة مصاريف الجنازة تعني المساعدات الحكومية لمحدودي الدخل، أو أصاحب المرض، وأيضا مساعدة كل من لا يقدر على العمل، والمعاشات تدخل ضمن التأمينات أيضا وتعني تخصيص مرتب أو دخل شهري ثابت لمن خرج من العمل سواء لبلوغه سن المعاش، أو بسبب إصابته بمرض يمنعه عن العمل.

وتعني التأمينات أيضاً الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات وغيرهم، وهذا على اعتبار أن المعاش هو بديل الدخل الذي ينقطع في أحد الحالات كالشيخوخة والعجز، وإصابة العمل والبطال وغيرها، تعتبر منظمة التأمينات من أهم المنظمات الحالية في المجتمع المصري ، وذلك حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري تقريبا سواء تم هذا بشكل مباشر أو غير مباشر ، وسنخص بالذكر اليوم مصاريف الجنازة ، وقيمة منحة الزواج الجديدة للفتيات.

التأمينات الاجتماعية وقيمة مصاريف الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش

من منطلق مساعدة الحكومة لأصحاب المعاشات وأسرهم، والمساعدة في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة في هذه الآونة، أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه عن وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصدر المعاش له بإصدار نفقات الجنازة، بواقع معاش ما يعادل ٣ أشهر.

وتصرف الجهة المسئولة عن إصدار المعاش للمتوفي سابقا نفقات الجنازة كما يلي :

الأرملة أو الأرمل وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهم مصاريف الجنازة بالتساوي، وإن لم يوجد تُصرف مصاريف الجنازة لأرشد الأبناء، وإذا لم يوجد أبناء أيضا تُصرف لأي شخص يثبت إنه قام بصرف مصاريف الجنازة. ينبغي أن يتم صرف هذه المصاريف خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ تقديم الطلب. شرط استحقاق الخدمة هو وفاة صاحب المعاش فقط. يتم الذهاب إلي المنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة ، مرفقا به جميع المستندات اللازمة لأداء الخدمة وهي : _صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش. طلب صرف مصاريف الجنازة.

منحة زواج للفتيات من قبل التأمينات

أصدرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية انه في حالة قطع معاش البنت للزواج يتم صرف منحة زواج لها تساوي المعاش المستحق لمدة قدرها سنة.

وشددت الوزارة علي بعض الشروط لصرف المنحة أهمها :

تحسب المنحة علي المعاش المستحق عن شهر الزواج.

لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج في حالة عدم التقدم بصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

للحصول علي منحة الزواج يجب الدهاب إلي الإدارة التي كانت تتقاضي منها الفتاة المعاش، وتقوم بتقديم طلب صرف منحة الزواج، وتكون معها جميع الأوراق المطلوبة لطلب منحة الزواج وهي صورة وثيقة الزواج، أو صورة العقد العرفي، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ثم تقوم بطلب صرف منحة الزواج.

التأمينات ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة

لقد قام القانون أيضا بتحديد إنه عند وفاة صاحب المعاش أو وفاة من هو مؤمن عليه فيكون له حق صرف منحة عن شهر الوفاة وشهرين متتاليين، هذا وبالإضافة إلى الأجر عن الأيام التي قام بالعمل بها في شهر الوفاة، تعرف على أيضا مميزات مبادرة التمويل العقاري الجديد لدعم محدودي ومتوسط الدخل