لميس جابر: هذا ما أوصى به نابليون بونابرت كليبر قبل رحيله إلى فرنسا

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر قبل عودته إلى فرنسا ترك رسالة إلى كليبر تضمنت بأنه:" أوكل إليه القيادة العامة للحملة قبل سفره إلى باريس حتى يتفادى عودة السفن الإنجليزية إلى الشواطئ".





وذكرت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن نابليون نصح كليبر فى رسالته بأنه إذا استمر وباء الطاعون هذا العام الذى دخل مع قدوم الحملة الفرنسية، وزاد عدد الضحايا بين الجنود، عليه ألا يغامر بجيشه. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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