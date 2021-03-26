وزير العدل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - ينعى المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع المستشارين والعاملين بديوان عام الوزارة بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطارى سوهاج داعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





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