عمرو درويش يتقدم غدا بطلب إحاطة لمجلس النواب حول حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وكتب درويش، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة: "لقد عاش الوطن لحظات شديدة الحزن إثر الحادث المأساوى بتصادم قطارى سوهاج، والذى نتج عنه استشهاد العديد من أبناء مصر وإصابة الكثيرين، وعلى إثر هذه الفاجعة خرج علينا البعض بتصريحات غير ملائمة تعكس عدم الإحساس الكامل بالمسؤولية".

وتابع: "إن دماء شهدائنا الذين ارتقوا الى السماء وكذلك آلام أهلنا المصابون لا يجب أن تذهب هباءً، كما يجب أن يحاسب المقصرون حسابا رادعا يكون إنذارًا لكل من تسّول له نفسه الاستهانة بأرواح المصريين".