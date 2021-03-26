عاجل.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوف فى حادث قطارى سوهاج

كما اطمأن الشيخ الطيب، على اتخاذ الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاجه لاستقبال مصابى الحادث الأليم، مؤكدا تضامنه مع ذوى الضحايا والمصابين فى مصابهم الأليم الذى هو مصاب جلل للشعب المصرى كله، داعيا المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، صرح الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أنه فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابى الحادث الأليم.
كما أعلن المحرصاوى، استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة، والتى تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.
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