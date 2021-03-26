النائب أحمد مقلد يتقدم بطلب إحاطة حول حادث تصادم قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، تقدمه بطلب إحاطة، للمستشار حنفى الجبالى رئيس البرلمان، بشأن تصادم قطارى سوهاج.





وذكر النائب فى طلب الإحاطة: "أتشرف بأن أقدم لسيادتكم طلب إحاطة عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة، أتقدم بطلب الإحاطة الآتى نصه، موجها إلى: كامل الوزير وزير النقل فى شأن حادث تصادم قطارى سوهاج".

وتابع مقلد: "حيث إننا اليوم قد شاهدنا حادثا أليما انتهى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، ولما كانت أعلنت الوزارة عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية، وإيمانا منا بالمسؤولية تجاة معرفة ملابسات الحادث، وذلك للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية فى الحادث محل طلب الإحاطة، لذا أتوجه بطلب الإحاطة لوزير النقل".