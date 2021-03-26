الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 72 ساعة وتوجه نصائح هامة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة بداية من يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 وحتى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار برودة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث يسود الطقس نهار طقس مائل للبرودة وليلاً بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة تدور حول العشرينات والصغرى ما بين 13 إلى 16 درجة بحسب المنطقة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 72 ساعة ونصائح هامة للمواطنين:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس المتوقعة لمدة ثلاثة أيام وهي أيام السبت والأحد والاثنين في الفترة من 27 مارس إلى 29 مارس 2021، حيث من المتوقع أن يسود طقس الثلاثة أيام المقبلة ما يلي:-

* حالة الطقس نهاراً:- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد، معتدل جنوب البلاد وجنوب سيناء.

* حالة الطقس ليلاً:- طقس بارد على شمال البلاد وحتى مدينة القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

* الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة هي:-

– شبورة مائية خفيفة في الصباح على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

– نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

* اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة ، فدرجات الحرارة العظمي تتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة، أما درجة الحرارة الصغرى فتتراوح ما بين 11 درجة إلى 16 درجة بحسب المنطقة، ويمكن معرفة حالة الطقس بالتفصيل من بيان هيئة الأرصاد الجوية التالي:-

وتهيب هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس، حيث أنه على الرغم من انتهاء فصل الشتاء، إلا أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية السريعة، حيث يمكن أن نشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد.

كما تهيب بالسادة السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الشبورة المائية العالقة في الصباح الباكر.