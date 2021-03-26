النائب علاء عصام يقدم طلب إحاطة بشأن حادث قطارى سوهاج

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جدة - نرمين السيد - وأكد النائب فى طلبه أن المصريين شعروا بألم كبير بعد أن شاهدوا القتلى والمصابين وهو الأمر الذى دفعنا كنواب عن الشعب معرفة من الذى أخطأ وتسبب فى هذه الحادثة المفجعة.
وتابع: "منذ سنوات تقدمنا بخطة لتطوير السكك الحديدية وشعرنا بتفاعل كبير عندما تدخل رئيس الجمهورية أعلن أولوية قصوى لتطوير هذه المنظومة".
وأشار إلى أنه بالرغم من الجهد المبذول من قبل الدولة إلا أن هناك حوادث مريبة تخلف عنها عشرات القتلى والمصابين.
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