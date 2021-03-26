فى طلب إحاطة.. أميرة صابر: سنستخدم كل الأدوات الرقابية بحادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وذكرت النائبة فى بيان عبر حسابها على فيسبوك": "اليوم هو يوم أليم، تعتصر القلوب فيه حزناً على دماء أبرياء أهدرها الإهمال الجسيم فى مشهد كارثى اعتدناه للأسف كل عام و أحياناً أكثر من حادث أليم يقع فى العام الواحد.. 32 وفاة و180 مصابا هو ما أعلنت عنه وزارة الصحة بينما الأرقام مرشحة للزيادة".

وتابعت: "العشرات من حوادث القطارات الكارثية يقع أغلبها على خط الصعيد، الصعيد الأقل حظاً وكل مرة لا نتعلم من الدرس و لا نوقف نزيف الخسارات".

وأكدت النائبة: "هذه المرة يجب أن يفتح ملف تطوير السكك الحديد بكل شفافية وأن يعاقب ويحاسب حساباً عسيراً كل مسؤول كان طرفاً فى هذا التقصير".

وبينت: "سنستخدم كل الأدوات الرقابية لنقف على حقيقة الأمور فدماء المصريين أغلى كثيراً من أن يستمر هذا النزيف المستمر دون تدخل حاسم للردع ولإصلاح الأوضاع".

وجاء نص طلب الإحاطة لوزير النقل كالتالى:

طلب إحاطة

تصادم قطارى سوهاج

السيد المستشار / حنفى الجبالي

رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أقدم لسيادتكم طلب إحاطة عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة أتقدم بطلب الإحاطة الآتى نصه، موجها إلى:

السيد الفريق/ كامل الوزير وزير النقل

فى شأن حادثة تصادم قطارى سوهاج

حيث أننا اليوم قد شاهدنا حادثاً أليماً يذكرنا بمسلسل متكرر دائماً ما ينتهى إلى وفاة وإصابة عشرات المواطنين ولما كانت الوزارة قد أعلنت عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية من أموال المصريين.

وإيماناً منا بالمسؤولية تجاه معرفة ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية والسياسية فى الحادث محل طلب الإحاطة، لذا أتوجه لسيادتكم بطلب الإحاطة للسيد وزير النقل.

خالص شكرى وتقديري

أميرة صابر

عضو مجلس النواب

عضوية رقم 312

الجمعة 26 /3 /2021