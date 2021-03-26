متحدث الوزراء : النيابة العامة ستحدد المسؤول عن حادث قطارى سوهاج

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك إجراءات مستمرة فى التفتيش لكل من يعمل فى منظومة السكك الحديدية، مضيفا أن الدولة تضخ أموالا طائلة لتطوير منظومة النقل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه يرفض الخوض فى أسباب الحادث، مشيرا إلى أننا ننتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية المشكلة، وأوضح أن النيابة هى المنوطة بتحديد المسؤول والمتسبب فى حادث التصادم. وذكر أنه تم الدفع بكبار الأطباء بجميع التخصصات للتعامل مع المصابين بالإضافة إلى إرسال 105 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، مشيرًا إلى أن ما يهم الحكومة تخفيف آثار الحادث على نفوس المصابين وأسر الضحايا.

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