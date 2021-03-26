جدة - نرمين السيد - قدمت الأمانة العامة للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى مملكة النرويج، خالص التعازى وصادق المواساة إلى الحكومة المصرية والشعب المصرى، فى ضحايا حادث القطار الأليم الذى راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين، داعية الله عز وجل بأن يتقبلهم فى واسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





ووقع حادث تصادم، صباح اليوم الجمعة، بين القطار رقم 157 المميز والقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 165 آخرين. ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى سوهاج، يرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للوقوف على ملابسات الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.