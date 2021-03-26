وزير النقل يزور مصابى حادث قطار سوهاج.. ويشدد على محاسبة المقصرين

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الفائقة لجميع المصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.

وأعرب وزير النقل، عن بالغ أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما عبرعن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك عقب تفقد وزير النقل، لموقع حادث تصادم قطارى 157 و2011.