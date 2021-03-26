جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الفائقة لجميع المصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.
وأعرب وزير النقل، عن بالغ أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما عبرعن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
جاء ذلك عقب تفقد وزير النقل، لموقع حادث تصادم قطارى 157 و2011.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يزور مصابى حادث قطار سوهاج.. ويشدد على محاسبة المقصرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.